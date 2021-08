Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vandalismus in Wolfsburg - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg

06.08.2021, 23.50 Uhr

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es in den frühen Morgenstunden zu Beschädigungen an mehreren Bushaltestellen der WVG im gesamten Innenstadtbereich. Es handelt sich vermutlich um eine Tatserie, bei der die Glasscheiben der Bushaltestellen durch dieselben unbekannten Täter eingeschlagen worden sind. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

