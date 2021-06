Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim

Zwei Verkehrsunfallfluchten auf Kaufhausparkplatz

Bobenheim-Roxheim (ots)

Zu gleich zwei Verkehrsunfallfluchten kam es am 24.06.2021 auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarkts im Südring von Bobenheim-Roxheim.

Gegen 13:00 Uhr stieß vermutlich beim Parkmanöver ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen dort zum Parken abgestellten VW Crafter. An diesem entstand ein Streifschaden hinten links. Der Sachschaden beläuft ich auf ca. 500,- EUR.

Zwischen 13:50 Uhr bis 14:10 Uhr, kam es zu einer Beschädigung des rechten Außenspiegels an einem zum Parken abgestellten Dodge RAM. Auch in diesem Fall stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Spiegel. An dem Dodge entstand ein Sachschaden von ca. 400,- EUR.

In beiden Fällen entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

