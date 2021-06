Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Radfahrer stößt gegen geparkten Pkw und flüchtet

Schifferstadt (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17:55 Uhr ist offenbar ein Radfahrer in der Straße Am Leutbusch gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Ein Anwohner ist durch einen Knall darauf aufmerksam geworden und sah den Radfahrer, wie er vor dem beschädigten Wagen stand und ihn begutachtete. Auf Ansprache meinte er, es sei nichts passiert, nannte nichtexistierende Personalien und fuhr davon. Die Halterin des beschädigten Fahrzeugs stellte später mehrere Streifschäden fest. Der Radfahrer wird als männlich, 16 bis 17 Jahre alt beschrieben, etwa 160 cm groß und von schlanker Statur. Er habe ein dunkles Kapuzenshirt und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

