Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer bleibt unverletzt

Römerberg/Dudenhofen (ots)

Einen Schutzengel hatte gestern um 10:00 Uhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer, der auf der B9 von Speyer in Richtung Germersheim unterwegs war. Aufgrund der nassen Fahrbahn geriet er in Höhe der Ausfahrt Römerberg/Dudenhofen ins Schleudern und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte wenige Meter die Böschung hinunter und überschlug sich. Der 73-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

