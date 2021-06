Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Vermeintlicher Unfall unter Alkoholeinfluss, Polizei sucht Zeugen

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr ist die Polizei zu einem Mann gerufen worden, der in der Fichtestraße auf dem Boden saß und offenbar ein verletztes Bein hatte. Neben ihm habe ein Kleinkraftrad gelegen. Als die Anruferin ihre Hilfe anbot, lehnte der Mann ab und forderte sie auf weiterzugehen. Bei Eintreffen der Polizei war bereits der Rettungsdienst vor Ort und kümmerte sich um die Verletzungen. Der 39-jährige hatte ein gebrochenes Bein und mehrere Schürfwunden. Ein Roller war allerdings nirgends zu sehen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, beim Gehen auf sein Handy geschaut zu haben und dabei umgeknickt zu sein. Er habe zuvor Alkohol getrunken. Weitere Angaben verweigerte er. Durch eine Anwohnerin eines nahegelegenen Hauses ergab sich noch ein Hinweis auf einen Ersthelfer. Von diesem sind bislang keine Personalien bekannt. Er, sowie andere Zeugen, die Angaben zu dem Sturzgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

