Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Fitnessstudio

Speyer (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Fitnessstudio Im Neudeck ein und entwendeten Bargeld. Beim Eindringen in die Räumlichkeiten verursachten die Täter zudem Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die von Mittwoch, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 05:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Im Neudeck beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell