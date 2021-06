Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Gestohlenes Fahrrad aus 2017 wieder aufgetaucht

Schifferstadt (ots)

Zwei Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstagabend eine verdächtige Wahrnehmung. Sie hätten gerade einen Mann dabei beobachtet, wie er zwei aneinander geschlossene Fahrräder in den Hof eines Anwesens schob. Die Polizei konnte den Mann (24 Jahre) an dem besagten Anwesen antreffen. Er gab an, in Speyer zu arbeiten. Nach Feierabend wollte er mit seinem Fahrrad nach Hause fahren, aber sein Rad war entwendet worden. Er wollte daher mit dem Zug fahren und begab sich zum Bahnhof. Dort entdeckte er sein Fahrrad. Leider war dieses mit einem Schloss an ein anderes Fahrrad angekettet. Da sich nicht besser zu helfen wusste, nahm er beide Räder mit. Das Eigentum an seinem Rad konnte er gegenüber der Polizei nachweisen. Bei der Überprüfung des anderen Rads stellte sich heraus, dass dieses im Jahr 2017 in Schifferstadt entwendet wurde. Die Polizei hat es nun sichergestellt. Den 24-Jährigen erwartet nun leider aber auch eine Anzeige wegen Diebstahls, denn unabhängig davon, dass das Rad bereits gestohlen war, gehörte es nicht ihm und er hätte es nicht einfach mitnehmen dürfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell