Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bahnunterführung sowie Schulgebäude beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-KreisOftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch (10./11.11.2020) wurden die Bahnunterführung in der Albert-Schweitzer-Straße/Hildastraße mit rotem Lack mit zahlreichen, teils großflächigen TAG's besprüht. Auch bei der Friedrich-Ebert-Grundschule in der Mannheimer Straße wurden am alten Grundschulgebäude in schwarz/roter Farbe Schmierereien angebracht und Sitzgelegenheiten am neuen Schulgebäude mit schwarzer Farbe besprüht. Die entstandene Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

