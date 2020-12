Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte aktiv - Senioren erkennen die Betrugsversuche

Neuss/DormagenNeuss/Dormagen (ots)

Am Montag (30.11.) erhielten ältere Bürger aus Neuss und Dormagen Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten. Die Betrüger scheiterten jedoch mit ihren Vorhaben.

Bei der Polizei meldeten sich jeweils eine Seniorin aus Neuss und eine Seniorin aus Dormagen, bei denen Unbekannte angerufen und sich als Kriminalbeamte ausgegeben hatten. Mit unterschiedlichen Geschichten versuchten sie, ihre Opfer zu verunsichern. Ob es nun die Hausbank war, die mit "krummen Machenschaften" arbeite und dort angeblich das Geld nicht mehr sicher sei oder die festgenommene Einbrecherbande, die auf einem Zettel notiert haben sollte, das Konto der Opfer zu plündern. Eine sichere "Lösung" lieferten die Betrüger gleich mit: Das Geld doch schnellstens in die Obhut der Polizei zu geben. Die älteren Damen jedoch bekamen jeweils Zweifel oder schenkten den vermeintlichen Polizisten keinen Glauben. Sie gingen auf keine Forderungen ein und informierten die echte Polizei. Alle handelten somit völlig richtig! Hier sind Betrüger am Werk, die es geschickt verstehen, ihre Opfer unter Druck zu setzen, um an Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen. Es wird gezielt eine Stresssituation aufgebaut, um die Angerufenen in die Irre zu führen. Machen Sie sich deshalb bewusst: Die Polizei wird Sie niemals nach dem Aufbewahrungsort von Bargeld und/oder Wertgegenständen fragen, geschweige denn anbieten, es nur zur Sicherheit abzuholen und auf der Wache zu lagern. Seien Sie generell misstrauisch, wenn sich Unbekannte nach Ihren Vermögensverhältnissen erkundigen. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die Polizei.

Sie treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf - als vermeintliche Polizisten, Enkel, alte Bekannte oder Handwerker - doch eins haben sie gemeinsam: sie wollen Bargeld und Schmuck erbeuten. Im Kampf gegen Trickbetrüger intensiviert die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ihre Zusammenarbeit mit der Sparkasse, um gemeinsam noch mehr Fälle verhindern und Opfer vor Schaden bewahren zu können. Im Rahmen einer Kooperation ist die Broschüre "Klüger gegen Betrüger" erstellt worden, die umfangreich und anschaulich zu den Tricks der Betrüger informiert und hilfreiche Tipps gibt, wie sich jeder schützen kann.

Ab sofort ist die wichtige Informationsbroschüre kostenlos in den Polizeidienststellen des Rhein-Kreises Neuss, bei Sparkassen sowie in Ämtern der Kommunen sowie den Kreisverwaltungen zu erhalten.

Die Broschüre zum Download finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell