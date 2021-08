Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vermisste Helmstedterin nach Suchaktion gerettet

Wolfsburg (ots)

Helmstedt

Am 06.08.2021 gegen 20:40 Uhr meldet das Personal eines Pflegeheims in Helmstedt eine Bewohnerin (68 J.) als vermisst. Intensive Suchmaßnahmen durch Angehörige und Polizei führten nicht zum Erfolg. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und die Diensthündin "Hera" aus Wolfsburg eingesetzt. "Hera" befindet sich in Ausbildung zum Personenspürhund und konnte eine Fährte aufnehmen, die jedoch an der Kellertür eines Wohnblocks endete. Kurz darauf fand eine Bewohnerin dort die Vermisste in hilfloser Lage in einem Kellerraum. Nach der Erstversorgung der Vermissten durch Polizeikräfte wurde diese durch den Rettungsdienst dem Klinikum Wolfsburg zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell