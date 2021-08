Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mit Flasche zugeschlagen + Rollerfahrer schlägt zu + Diesel abgezapft + Kia touchiert

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 02.08.2021:

Bad Nauheim: Mit Flasche zugeschlagen

Durch den Schlag mit einer Flasche ist am frühen Samstagmorgen (31.07.2021) am Bad Nauheimer Marktplatz ein 21-jähriger verletzt worden. Der junge Mann erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es kurz zuvor zu einem zunächst verbalen Streit mit einem unbekannten Mann gekommen sein, der gegen 04.25 Uhr schließlich zugeschlagen haben- und dann davongerannt sein soll.

Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter 06031/6010. Wer hatte das Geschehen beobachten können? Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?

Bad Nauheim: Rollerfahrer schlägt zu

Eine 58-jährige Frau ist am Samstag (31.07.2021) im Bad Nauheimer Kurpark von einem Rollerfahrer angespuckt, geschlagen und getreten worden.

Im Badehaus 6 hatte bei geöffneter Tür ein Fitnesskurs stattgefunden, als der Motorroller gegen 11.30 Uhr direkt vor dem Eingang hielt, offenbar da der Fahrer zuschauen wollte. Die 58-Jährige forderte ihn auf, sich zu entfernen. Daraufhin soll der Unbekannte ihr ins Gesicht gespuckt und durch Schläge und einen Tritt verletzt haben. Anschließend fuhr der Tatverdächtige davon. Bei diesem soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild und Akzent gehandelt haben. Dieser soll relativ klein gewesen sein und ein schwarzes, ärmelloses Oberteil, eine schwarze kurze Hose sowie einen schwarzen Motorradhelm getragen haben. Er hatte einen Oberlippen- und Dreitagebart. Der Roller war grün.

Die Polizei ermittelt und bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Wöllstadt: Diesel abgezapft

Etwa 500 Liter Dieseltreibstoff sind zwischen Samstagabend (31.07.2021, 20 Uhr) und Sonntagmorgen (01.08.2021, 10 Uhr) aus zwei LKW im Nieder-Wöllstädter Friedhofsweg abgezapft worden. Zum Abtransport des Diebesgutes muss aufgrund des Gewichts ein anderes Fahrzeug genutzt worden sein. Die Friedberger Polizei bittet mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich telefonisch zu melden, 06031/6010.

Bad Nauheim: Kia touchiert

Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Parkplatz "Am großen Teich" in der Frankfurter Straße einen am Freitag (30.07.2021) zwischen 19.45 Uhr und 21 Uhr dort stehenden blauen Kia. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

