Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Altenstadt: Gebäudebrand - Person tot aufgefunden

Friedberg (ots)

+++

Im Rahmen von Löscharbeiten an einem Wohngebäude ist am Sonntagnachmittag (01.08.2021) in Altenstadt ein Leichnam aufgefunden worden.

Kurz nach 16 Uhr waren Feuerwehr und Polizei verständigt worden, da der Dachstuhl eines Hauses im Ortskern in Brand geraten war.

Die Identität der verstorbenen Person steht mittlerweile fest. Bei dieser handelt es sich um den 47-jährigen Bewohner.

Warum das Feuer ausgebrochen war ist momentan noch nicht bekannt.

Brandursachenermittler der Wetterauer Kriminalpolizei werden dieser Frage am heutigen Montag nachgehen.

Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell