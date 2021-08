Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brandstiftung in Süpplingen

Wolfsburg (ots)

Süpplingen

07.08.2021, 01.01 Uhr

Über den Notruf der Feuerwehr meldete ein Zeuge in der Nacht zum Samstag Feuerschein zwischen Süpplingen und Frellstedt. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten daraufhin Rauchentwicklung am westlichen Ortsrand von Süpplingen fest. Dort brannten ca. 40 Holzpaletten, die sich unmittelbar neben einem Einfamilienhaus befanden. Die sofortigen Löscharbeiten konnten das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zwar verhindern, jedoch entstand durch das Feuer nach vorläufiger Schätzung ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Der 68 Jahre alte Eigentümer konnte das Haus unverletzt verlassen, er hatte das Feuer bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte nicht bemerkt. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer schweren Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210.

