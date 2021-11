Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsstörungen aufgrund schweren Verkehrsunfalls Nachtragsmeldung - Unfallhergang

Lippstadt (ots)

Am 03.11.2021, gegen 15:25 Uhr, beabsichtigt ein 73jähriger Lippstädter mit seinem Opel Astra aus einer Bushaltebucht heraus in den fließenden Verkehr des Konrad-Adenauer-Ringes nach links ein einzufahren. Hierbei übersieht er einen 22jährigen Lippstädter, der mit seinem VW Golf den Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Stirper Straße kommend in Richtung Südertor befährt. Es kommt zur Kollision, wobei der VW des 22jährigen über die Gegenfahrspur nach links gegen einen Baum katapultiert wird.

Beide Fahrzeuge werden komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf insgesamt 45.000,- EUR beziffert.

Die verletzten Fahrzeugführer werden mittels Rettungswagen in Lippstädter Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell