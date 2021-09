Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweis auf Maskenpflicht im Kiosk führt zur Eskalation

Dortmund (ots)

Durch den Hinweis auf seine fehlende Maske ist die Beherrschung eines Kunden gestern (29.9.2021) in einem Kiosk in Dortmund-Mengede offenbar außer Kontrolle geraten. Er beleidigte den 62-jährigen Ladenbesitzer aus Dortmund und griff ihn mit Tritten an.

Zeugen trauten ihren Augen gestern kaum, als ein Kiosk-Kunde plötzlich aggressiv wurde, nachdem der 62-jährige Besitzer ihn auf die Maskenpflicht im Laden hingewiesen hatte. Der derzeit noch unbekannte Mann warf eine Bierflasche in die gefüllten Kioskregale und versuchte, den Inhaber anzugreifen. Als der 62-Jährige den Fremden aus den Laden begleiten wollte, griff dieser den Dortmunder mit Tritten an.

Der 62-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Der Angreifer konnte entkommen.

Die Dortmunder Polizei sucht den unbekannten Tatverdächtigen. Er soll zur Tatzeit ein Cappy auf dem Kopf getragen haben und hatte eine beigefarbene Jacke an. Er hat leicht gebräunte Haut, eine kräftige Statur und ist circa 190cm groß. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch, ist circa 40-50 Jahre alt und laut Zeugenaussagen regelmäßig im Bereich der Rigwinstraße zu sehen.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kripo unter: 0231-132-7441.

