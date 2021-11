Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Falsche Polizisten geben nicht auf

Soest (ots)

Sie versuchen es einfach immer wieder. "Falsche" Polizisten gaben auch am Dienstag (2. November 2021) wieder alles um unsere Rentnerinnen und Rentner "hinters Licht" zu führen. Mindestens fünf Fälle in Soest zählte die Polizei. Glücklicherweise schafften es die Betrüger nicht, ihre Opfer in die Irre zu führen. Egal mit welcher Geschichte sie auch kommen, ihnen geht es nur um das Geld, den Schmuck oder sensible Personaldaten der Angerufenen. Die Polizei rät deshalb immer wieder:

- Sobald es um vertrauliche Daten, die Herausgabe von Geld, Schmuck oder anderer Wertsachen geht. Auflegen! - Kinder, Enkel sollten mit älteren Angehörigen über die sich immer neu wandelnden Maschen sprechen. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. Über diese und weitere Präventionstipps der Polizei können Sie auch unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon informieren. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell