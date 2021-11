Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Sinnlose Zerstörungswut

Warstein (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (2. November) kam es im Bereich von Belecke zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Gegen 2 Uhr stellte eine Zeugin mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Sekundarschule und eines Supermarktes fest. Eine Streifenwagenbesatzung konnte daraufhin an der Sekundarschule die beschädigte Scheibe einer Eingangstür, ein teilweise verbranntes T-Shirt, sowie zwei beschädigte Sitzbänke vorfinden. Am Pietrapaola-Platz/Unterm Haane befand sich ein umgeworfener Altkleidercontainer, der circa 1,5 Meter auf die Fahrbahn ragte und wegen der geringen Straßenbeleuchtung für andere Verkehrsteilnehmer nur schlecht erkennbar war. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes fanden sie einen beschädigten Mülleimer und herausgezogene Einkaufswagen. Am Wilkeplatz wurde eine Sitzbank beschädigt und am Lanfer/Bahnhofstraße ein Stromkasten umgeworfen. Auch an der Schützenhalle in der Straße "Zum Horkamp" wurden eine Fensterscheibe, ein Türglas und ein Aschenbecher beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dieser sinnlosen Zerstörungswut machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, dass neben dem Schadenersatz der Gesetzgeber bei Sachbeschädigungen eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vorgesehen hat. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell