Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Geseke (ots)

Am Dienstag (2. November 2021) wurde eine 63-jährige Radfahrerin aus Geseke bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 78-jährige Gesekerin befuhr gegen 10.45 Uhr mit ihrem Wagen den Südring in Richtung des Kreisverkehres an der Bürener Straße. Aufgrund des stockenden Verkehrsflusses musste sie immer wieder anhalten. Nach einer Zeugenaussage hielt sie auch an dem dortigen Fußgängerüberweg. Als sie wieder anfuhr, übersah sie die von links kommende Radfahrerin und kollidierte mit dieser beim Anfahren. Die 63-Jährige stürzte mit ihrem Rad und verletzte sich schwer. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin konnte noch angeben, dass zum Unfallzeitpunkt die Sonne sehr tief stand und ihr teilweise die Sicht genommen habe. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten keinen Fahrradhelm der Radfahrerin auffinden, mit denen die Unfallfolgen hätten geringer ausfallen können. (reh)

