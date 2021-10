Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Bad Salzungen (ots)

Im Kreuzungsbereich Friedrich-Engels-Straße/ Wildbrechtrodaer Straße/Am Stadion in Bad Salzungen ereignete sich Montagmorgen ein Unfall mit zwei Pkw. Eine 47-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Wildprechtrodaer Straße und wollte in die Straße "Am Stadion" einbiegen. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete die Vorfahrt und die Fahrzeuge krachten ineinander. Die 47-Jährige wurde durch den Unfall leichtverletzt und durch die Rettungskräfte ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Zudem kam die Feuerwehr zum Einsatz, um die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden.

