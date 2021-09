Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Müllentsorgung an Glascontainern

Apelern (ots)

Illegale Müllentsorgung an Glascontainern (He.) Eine 28-jährige Frau aus Apelern fuhr mit ihrem PKW zu den Glascontainern in der Hauptstraße in Apelern, dort lud Sie ihren Müll neben den Glascontainern ab. Ein Zeuge zeigte Zivilcourage und sprach die Frau an, dass Sie den Müll wieder einladen sollte, jedoch fuhr die Frau ohne den Müll davon. Gegen die Frau wurde eine Anzeige gestellt, ihr droht ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell