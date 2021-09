Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunken mit dem Fahrrad unterwegs

Lauenau (ots)

(He.) In Lauenau auf der Coppenbrügger Landstraße, war am Freitag um 21:30 Uhr ein 38-jährigem Fahrradfahrer mit einem Atemalkohol-Gehalt von 1,86 Promille unterwegs. Nachdem bei dem Radfahrer eine Blutentnahme angeordnet wurde droht ihm zudem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und kann dadurch auch noch seinen Führerschein verlieren. Eine absolute Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern beginnt bei 1,6 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell