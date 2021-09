Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pedelec-Fahrer

Stadthagen (ots)

Am Sonntag, 12.09.2021 gegen 14.10 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Bückeburger Straße in Stadthagen gekommen. Auf dem dortigen Radweg in Fahrtrichtung Bückeburg hat es ein Überholmanöver zwischen einem Radfahrer und einem Pedelc-Fahrer gegeben. Der Pedelec-Fahrer stürzte daraufhin über seinen Lenker auf den Geh-/Radweg. Hierbei erlitt er diverse Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper und wurde vorsorglich zur Behandlung ins Klinikum Vehlen verbracht. Der Pedelec-Fahrer trug einen Fahrradhelm. Dieser Helm wies nach dem Unfall lediglich einen kleinen Riss auf und konnte somit schwerwiegende Kopfverletzungen verhindern.

