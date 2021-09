Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeugen gesucht! Erneute Sachbeschädigungen entlang der Körsestraße

Stadthagen (ots)

In der Nacht vom 10.09. auf den 11.09. hat es sich erneut ereignet, dass an mehreren Grundstücken an der Körsestraße in Stadthagen zu Sachbeschädigungen an Grundstücksmauern gekommen ist. Dort wurden Mauerplatten von einer oder mehreren bislang unbekannten Personen heruntergerissen. Dabei sind einige Platten zerbrochen. Zudem sind diverse Leitpfosten entlang der Ehler Straße sowie am Schaumburger Weg aus dem Erdreich herausgerissen und auf das angrenzenden Feld geworfen worden. Zeugen, welche Angaben zu dem /den Täter/n machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadthagen zu melden.

