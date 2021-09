Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 10.09.2021 zwischen 17:30 Uhr bis 17:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort auf der Lemgoer Straße in Höhe Haus-Nr. 26. Ein 49-jähriger Möllenbecker parkte seinen Renault Laguna auf dem dortigen Parkstreifen in Fahrtrichtung Rinteln. Unmittelbar folgend befuhr ein bisher unbekannter gelber Lkw mit Anhänger die Lemgoer Straße in gleicher Richtung und streifte beim Vorbeifahren den geparkten Renault. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel:: 05751/95450.

