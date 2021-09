Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

31737 Rinteln (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021 gegen 08:30 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt Exten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen SUVs befuhr die Behrenstraße von der Extertalstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 22 fuhr er trotz Gegenverkehr an einem parkenden PKW vorbei, die entgegen kommende 28-jährige Geschädigte konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Hinter dem SUV befanden sich mehrere weitere Fahrzeuge, deren Insassen möglicherweise sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

