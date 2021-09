Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des WEZ

Bad Nenndorf (ots)

(tuc) Am 10.09.2021 touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 13:00 Uhr und 13:40 Uhr einen weißen Pkw Skoda, welcher ordnungsgemäß in dem o.g. Zeitraum auf dem Parkplatz des WEZ-Marktes in 31542 Bad Nenndorf, Rodenberger Allee 26, abgeparkt wurde. Aufmerksame Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell