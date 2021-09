Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beschädigtes Fahrzeug bei Magro

Polizei sucht Zeugen

Hoya (ots)

(sch)Am Donnerstag hatte eine 41-jährige Einwohnerin aus Hoya ihren Pkw Seat Leon in schwarz auf dem Parkplatz zwischen Magro und dem neuen Ärztehaus abgestellt. In der Zeit von 15:45 bis 16:40 Uhr ist ihr Fahrzeug an der hinteren Tür der Fahrerseite vermutlich durch einen anderen Pkw beschädigt worden. An der Anstoßstelle ist roter Lackaufrieb gesichert worden. Leider hat sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle entfernt, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Hoya sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder Personen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der bekannten Telefonnummer 04251-934640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell