POL-NI: Nienburg: Fit mit dem Pedelec - für die Fahrtrainings sind noch Plätze frei

(Haa) Die Anzahl der am Straßenverkehr teilnehmenden Pedelecfahrerinnen und -fahrer wächst kontinuierlich. Ein Pedelec ist ein Fahrrad, dass durch einen Elektromotor unterstützt wird. Das bedeutet, dass der oder die Fahrende das Rad durch die eigene Kraftaufwendung bewegt, dabei aber Unterstützung von einem Motor erhält. Im Vergleich dazu, handelt es sich bei einem E-Bike um ein Kleinkraftrad, welches durch seinen Motor auch ohne eigene Pedalkraft fährt.

Die Zunahme von Pedelecs im Straßenverkehr führt leider auch zu einer Steigerung der Verkehrsunfallzahlen. Bisher kam es seit Jahresbeginn im Landkreis Nienburg zu 55 Verkehrsunfällen, bei denen Fahrradfahrer/innen beteiligt waren. Von diesen Unfällen ereigneten sich 10 unter Beteiligung eines Pedelecs. Im Vergleich dazu verzeichnete die Polizei 2020 insgesamt 110 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden, wovon in 13 Fällen ein Pedelec beteiligt war. Das bedeutet bereits für dieses Jahr eine Zunahme von 7 %.

Ein Grund für die gestiegenen Unfallzahlen ist die höhere Geschwindigkeit beim Fahren und der damit einhergehende verlängerte Bremsweg. Gerade ungeübte, meist ältere Radfahrerinnen und Radfahrern wird dieser Umstand des Öfteren zum Verhängnis.

Um dem Trend der steigenden Unfallzahlen entgegenzuwirken, hat die Landesverkehrswacht Niedersachsen das Programm "Fit mit dem Pedelec" ins Leben gerufen.

Auch in Nienburg werden solche Kurse von der Verkehrswacht Nienburg seit August angeboten. Zusammen mit den Kooperationspartnern des ADFC und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg finden seither regelmäßig Trainings statt. Im September können sich interessierte Radlerinnen und Radler noch für die Termine am Mittwoch, den 22.09.2021 und am Mittwoch, den 29.09.2021, über die Telefonnummer der Verkehrswacht Nienburg 05021/910900 anmelden. Die Trainings finden von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr in Nienburg, Berliner Ring 1, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10EUR. Das Tragen eines Fahrradhelms ist aus versicherungstechnischen Gründen Pflicht.

