Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201228-4-pdnms Zeugen nach Raub am Bahnhof Neumünster gesucht

NeumünsterNeumünster (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 02.10 Uhr kam es zu einem Raub am Hauptbahnhof von Neumünster. In der Unterführung vom ZOB zum Postparkplatz wurde ein 60 jähriger Mann in Höhe des Aufgangs zu den Bahngleisen von zwei unbekannten Männern angesprochen und unter Androhung von Faustschlägen forderten die Täter Bargeld. Der Geschädigte hielt den Tätern daraufhin seine Geldbörse hin. Die Täter entnahmen aus der Geldbörse 45 Euro und entfernten sich im Anschluß Richtung Friedrichstraße. Beide Täter waren auffallend klein ( ca. 160 cm ), ca. 18 Jahre alt, beide arabischer Phänotyp, einer der Männer trug eine dunkle Jacke, der andere Mann trug eine rote Jacke. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die Auskünfte zu dem Geschehen am Bahnhof geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-945-1111 oder an jede andere Polizeidienststelle.

