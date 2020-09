Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann will Roller klauen und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz am Chemiepark an der Paul-Baumann-Straße/Rappaportstraße wollte ein unbekannter Täter in der Nacht auf Mittwoch einen Roller stehlen. Er wurde dabei gegen 1.15 Uhr beobachtet und konnte schließlich - ohne Beute - über einen Zaun in Richtung Marl flüchten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80m groß, schmale Statur, etwa 10 cm lange, blonde, "wuschelige" Haare. Er trug eine Brille mit dunklem Gestell, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkelblaue Jeans. Der Roller wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die unter Tel. 0800/2361 111 Hinweise zu dem Mann geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell