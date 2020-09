Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Bundesweiter Einsatz gegen Kinderpornografie

Recklinghausen (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln haben soeben eine Pressemitteilung zu einem Einsatz veröffentlicht (https://embed.presseportal.de/de/12415/article/4694676), in dem auch die Polizei des PP Recklinghausen eingebunden war. Weitergehende Auskünfte erteilen Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln im Anschluss an die für den 02.09.2020, 11:00h anberaumten Pressekonferenz, die live auf Facebook zu sehen sein wird.

