Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Nach Verkehrsunfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 07.09.2021 ereignete sich in der Straße Beuthener Weg eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Mini Cooper beschädigt wurde. Der 23-jährige Fahrer hatte seinen Kleinwagen in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:40 Uhr in der Sackgasse am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Das schwarze Fahrzeug mit hannoverschem Kennzeichen wies nach seiner Rückkehr frische Beschädigungen an der vorderen linken Stoßstange an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Unfallschaden auf ca. 2500EUR. Die Polizei in Stadthagen leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

