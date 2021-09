Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw in Steyerberg verkratzt.

Steyerberg (ZIE)

In der Nacht vom 06. auf den 07. September 2021 (ca. 19h bis 08h) parkte ein 36jähriger Stolzenauer seinen Pkw Toyota Avensis in einer Parkbucht in der Straße "Am Bahnhof" in Steyerberg.

Nachdem er seinen Pkw am 07. September 2021 wieder benutzte, mußte er an der Beifahrerseite eine frische Beschädigung feststellen.

Hier ziehen sich über die nahezu komplette Fahrzeuglänge hinweg mehrere Kratzer, die mit einem spitzen, scharfkantigen Gegenstand beigebracht worden sei dürften.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Seitens der Polizei Stolzenau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

