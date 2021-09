Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Pilzesammler findet zwei Granaten

Nienburg (ots)

(Haa) Bei einem Ausflug in dem Waldgebiet auf der Verlängerung des Schaumburger Weges in Wendthagen entdeckte ein aufmerksamer Pilzesammler am Sonntag, den 05.09.2021, gegen 13:55 Uhr, zwei Granaten im Erdreich. Der 43-jährige Mann aus Nienstädt zögerte nicht lange und verständigte die Polizei. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung aus dem Polizeikommissariat Stadthagen sichtete den Fund und entschloss sich dazu den Kampfmittelbeseitigungsdienst zu alarmieren und die Fundstelle weiträumig abzusperren. Die hinzugezogenen Polizeibeamten aus Hannover ordneten die beiden Granaten einer Panzerhaubitze aus dem Zweiten Weltkrieg zu und konnten sie vor Ort erfolgreich bergen.

