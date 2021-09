Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Verkehrssicherheitswoche: Handybenutzung deckt Führerscheinentzug auf

Belästigung durch unnützes Umherfahren

Nienburg (ots)

(Haa) Bei der Verkehrsüberwachung im Rahmen der derzeit stattfindenden Verkehrssicherheitswoche fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung am Dienstagvormittag gegen 10:25 Uhr auf der Brückenstraße ein Mann in seinem Pkw auf. Der Fahrzeugführer des schwarzen BMW hielt sein Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt in der Hand. Die Polizeibeamten kontrollierten den Fahrzeugführer. Wie üblich ließen sie sich neben der Zulassungsbescheinigung des Pkw auch den Führerschein des Fahrzeugführenden zeigen. Diesen führte der 31-jährige Nienburger allerdings nicht mit. Erst auf Nachfrage gab er zu, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits Mitte des Jahres entzogen wurde. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt. Neben der Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, wurde gegen den Nienburger außerdem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Noch während der stattfindenden Kontrolle des 31-Jährigen kündigte sich den Polizisten eine weitere Überprüfung an. Ein mit drei Personen besetzter silberner Renault Twingo passierte mehrfach und ohne ersichtlichen Grund die Kontrollstelle. Nachdem alle Maßnahmen vor Ort beendet worden waren, fuhren die Beamten dem Kleinwagen hinterher. In Höhe des Ortseinganges Marklohe konnte der Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert werden. Die Kommissare überprüften die Fahrzeugpapiere und den Führerschein des 20-Jährigen. Weiter machten sie ihm den Vorwurf des unnützen Umherfahrens an der Kontrollstelle auf der Brückenstraße. Der Liebenauer konnte keine plausible Erklärung für sein Umherfahren geben und zeigte sich uneinsichtig und verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Diese leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann ein. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell