Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Nienstädt (ots)

(PP) Am Dienstag, den 07.08.2021 wurde gegen 12:00 Uhr in Nienstädt im Nordring 9 eine 76-jährige Anwohnerin, die zu der Zeit Gartenarbeiten auf dem Gehweg ausführte, durch eine Nachbarin auf einen Mann aufmerksam gemacht, der soeben durch die offenstehende Terrassentür in ihr Wohnhaus eingedrungen war.

Die Hausbewohnerin betrat daraufhin ihr Haus und überraschte im Schlafzimmer eine ihr unbekannte männliche Person, die gerade dabei war, Schmuckschatullen bzw. Behältnisse zu durchwühlen.

Auf Ansprache äußerte der Mann in hochdeutscher Sprache, dass "alles gut" sei, drängte die Hausbewohnerin nach kurzer Rangelei aus dem Türrahmen und verließ das Haus durch die Haustür in Richtung Untere Straße.

Im Anschluss stellte die Geschädigte das Fehlen von 3 Schmuckstücken fest und informierte die Polizei. Bei dem flüchtigen Dieb soll es sich um einen ca. 1,75-1,80 m großen, ca. 25 Jahre alten korpulenten-kräftigen Mann mit dunklen Haaren sowie dunklem Hautteint gehandelt haben, der mit einem dunkelgrauen T-Shirt sowie einer dunkelgrauen Sporthose bekleidet war.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die unbekannte Person nach dem Diebstahl in ein in der Nähe geparktes Fahrzeug gestiegen ist, werden Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, diese unter Tel.-Nr. 0572295930 der Polizei Bückeburg mitzuteilen.

