Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Parkunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochvormittag (04.08.2021) ist es in der Straße Am Lindenhof zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein geparkter Mercedes angefahren worden ist und sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Eine 41-jährige Frau aus Henstedt-Ulzburg parkte ihre schwarze C-Klasse gegen 08:00 Uhr auf einem der dortigen Stellplätze.

Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug um 12:30 Uhr stellte die Fahrerin einen Schaden am vorderen rechten Kotflügel fest, der sich ersten Schätzungen zufolge auf über 1.000 Euro belaufen dürfte.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter 04193 99130.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell