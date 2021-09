Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Polizei sucht Eigentümer zweier Fahrräder

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

(Haa) Die Polizei in Stadthagen sucht die Besitzer/innen dieser beiden Fahrräder. Das schwarze Herrenrad der Marke Kettler, Modell Avignon wurde von den Polizeibeamten im Rahmen eines Einsatzes sichergestellt. Es war vermutlich in dem Zeitraum von Dienstag, den 17.08.2021 auf Mittwoch, den 18.08.2021 am Bahnhof in Stadthagen abgestellt worden.

Die Herkunft des zweiten Fahrrades ist derzeit unklar. Die Polizei stellte es am Mittwoch, den 18.08.2021 ebenfalls im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Stadthagen sicher. Das Damensportrad der Marke Hercules hat auffällig mit blauen Bändern umwickelte Griffe und eine weiße Halterung für Getränke am Rahmen.

Wenn eines der Fahrräder Ihnen gehört oder Sie Hinweise zu dem Eigentümer/in geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer: 05721/4004 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell