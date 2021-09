Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Kleinkraftrad.

Rinteln (ots)

(ne) Bisher unbekannte Täter entwenden zunächst ein Kleinkraftrad in Rinteln am Bahnhofsweg am Samstag, 11.09.21 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:45 Uhr und fahren mit diesem umher. Später wird das Kleinkraftrad auf dem Bahnhofsvorplatz liegend aufgefunden. Aus diesem wurde die Geldbörse des Geschädigten entwendet. Schadenshöhe ca. 50,00 Euro.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell