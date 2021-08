Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagnachmittag aus der Industriestraße gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer hat hier einen grauen VW Golf gestreift und beschädigt - ohne den angerichteten Schaden zu melden, fuhr er davon. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise! Der Golf stand zwischen Sonntag, 19:30 Uhr und Montag 16:10 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 9. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |elz

