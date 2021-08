Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzungen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei sind von Montag auf Dienstag zwei Auseinandersetzungen von Gruppen im Stadtgebiet gemeldet worden. Auf dem Stiftsplatz ist es am Montagabend zu einer Schlägerei gekommen. Gegen 18:30 Uhr ging die Meldung ein, dass sich zwei größere Jugendgruppen prügeln würden. Die ausgerückten Streifen konnten vor Ort zwei 16- und 17-jährige Jugendliche antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen. Im Rahmen der Befragung, stellte sich heraus, dass es zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen zwischen den Beiden gekommen war. Beide Beteiligte trugen leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen davon. Den zwei Jugendlichen wurde ein Platzverweis erteilt und ihre Eltern benachrichtigt. Gegen halb Eins in der Nacht zu Dienstag wurde der Polizei eine weitere Schlägerei zwischen zwei Gruppen gemeldet. Diesmal am Barbarossaring. Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einem 23-Jährigem. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, konnte nicht geklärt werden. Die zwei Kontrahenten hatten, genau wie der Rest der Gruppierung, dem Alkohol zugesprochen. Ein Atemalkoholtest zeigte bei den Beiden Männern einen Pegel von 1,28 und 1,0 Promille an. Alle erhielten einen Platzverweis, dem sie auch nachkamen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell