POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Kreisstraße 19 in Raddestorf (Höhe Friedhof)

Raddestorf (ots)

Am 11.09.2021, gegen 09:35 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 19 zwischen den Ortschaften Jägerkrug und Kreuzkrug ein Verkehrsunfall. Als die beteiligte Fahrzeugführerin eines grauen Opel Corsa in Richtung Kreuzkrug fuhr und sich in Höhe des Friedhofes Raddestorf befand, kam ihr ein roter Kleinlaster entgegen. Der Fahrer des Kleinlasters soll dabei gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben. So musste die Fahrerin des Opel Corsa leicht nach rechts von der Fahrbahn ausweichen. Nach Gegenlenken geriet ihr Pkw ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Opel Corsa mit zwei Verkehrszeichen und der Umfriedung des Friedhofes Raddestorf. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Der Kleinlaster wird wie folgt beschrieben: 7,5-Toner; rote, ausgeblichene Lackierung; Planenverdeck; quadratische Kabine mit gerader Front. Der Fahrer des Lasters und mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Stolzenau unter der Tel-Nr.: 05761/92060 zu melden.

