Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Achtung Giftköder!

Pollhagen (ots)

Am vergangenen Samstag sind entlang der Hauptstraße sowie in der Poststraße in Pollhagen mehrere Giftköder aufgefunden worden. Dabei handelt es sich um kleine Würstchen. Hundehalter werden darum gebeten, bei Spaziergängen besonders vorsichtig zu sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell