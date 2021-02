Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abschlussmeldung - Überörtliche Hilfe in Mülheim an der Ruhr - Feuerwehr Düsseldorf unterstützte zusammen mit Einsatzkräften aus Neuss und Mettmann bei Großbrand

Düsseldorf (ots)

Montag, 8. Februar 2021, 3.13 Uhr, Mülheim an der Ruhr

Die Feuerwehrbereitschaft vier aus dem Rhein-Kreis Neuss, dem Kreis Mettmann und der Landeshauptstadt Düsseldorf ist am frühen Abend aus Mülheim an der Ruhr zurückgekehrt. Die rund 150 Einsatzkräfte unterstützen bei den Löscharbeiten eines rund 100 mal 150 Meter großem Gewerbeobjekts im Stadtteil Mülheim-Speldorf. Einige Einsatzkräfte stellten zusammen mit Einheiten der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr den Feuerwehrgrundschutz für die Stadt Mülheim sicher. Zusätzlich zu den Einheiten für die Löscharbeiten war für rund acht Stunden ein Messfahrzeug mit Einsatzkräften des Umweltschutzzuges der Freiwilligen Feuerwehr zusammen mit anderen Messeinheiten aus Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Außerdem rückten gegen kurz vor acht Uhr am Morgen zehn weitere Einsatzkräfte des Technik- und Kommunikationszuges mit einer mobilen Notstromersatzanlage und geschultem Fachpersonal nach Mülheim an der Ruhr aus. Jedoch wurde das mobile Aggregat nicht benötigt, sodass am frühen Montagmittag die Einsatzkräfte wieder an ihrem Standort in Düsseldorf zurück waren. Nach gut 14 Stunden löste die Feuerwehrbereitschaft drei bestehend aus Feuerwehreinheiten des Kreises Viersen sowie der Städte Krefeld und Mönchengladbach die Einsatzkräfte aus Düsseldorf, Neuss und Mettmann in Mülheim an der Ruhr ab.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell