Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: VW Bus entwendet

Bad Nenndorf (ots)

He.) Am Freitag (10.09.2021) wurde in Bad Nenndorf ein VW Bus T6 entwendet. Das Fahrzeug wurde am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr verschlossen abgestellt, am nächsten Morgen wurden gegen 07:45 Uhr festgestellt, dass der VW Bus nicht mehr vor der Haustür stand. Das Fahrzeug hat einem Wert von ca. 42500,- Euro. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu der Tat, insbesondere zu Personen die sich in dem Zeitraum von 22 - 07:45 Uhr von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Buchenallee, Klusweg, Südstraße und Landwehrstraße in Bad Nenndorf aufhielten. Hinweise bitte unter der Telefonnummer: 05723/94610 mitteilen.

