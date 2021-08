Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Bergung eines am Vortag gesunkenen Elektro-Kajütbootes

Waldeck, Edertalsperre (ots)

Am gestrigen Sonntag, den 01.August 2021 gegen 17.10 Uhr, wurde durch einen Zeugen die DLRG Rehbach informiert, dass ein Kajütboot am Steg in Asel-Süd untergegangen sei. Die DLRG Rehbach und Fürstental fuhren vor Ort und meldeten der Wasserschutzpolizei, dass keine Gewässerverunreinigung vorliegt, das Boot gegen Abtreiben am Steg gesichert ist und noch nicht auf Grund aufliegt. Die Bergemaßnahmen wurden durch die Wasserschutzpolizei in Abstimmung mit dem Wasserschiffahrtsamt (WSA) für heute 09.30 Uhr geplant. Das gesunkene Boot konnte mit einem Kran des Arbeitsschiffes des WSA gehoben werden. Nachdem das restliche Wasser aus dem Boot gepumpt worden war, wurde es zur nahe gelegenen Slipanlage der Fähre Asel-Süd transportiert und dort mit einem Trailer aus dem Wasser geborgen. Es kam zu keiner Gewässerverunreinigung. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

