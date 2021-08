Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Alkoholisierter Bootsführer auf dem Edersee gestoppt

Edertal (ots)

Durch unsichere Fahrweise fiel ein alkoholisierter Bootsführer mit seinem Kajütboot am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, auf dem Edersee auf. Das Boot konnte durch die Wasserschutzpolizei an einer Steganlage in Scheid-Ost gestoppt werden. Beim 43-jährigen Bootsführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Bootsschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell