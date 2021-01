Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Fahndungserfolge der Bundespolizei - Gesuchte auf der A17 und in Bahratal festgenommen -

Bad GottleubaBad Gottleuba (ots)

Am 4. Januar 2021 kontrollierten auf der A17 Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen Ford mit französischer Zulassung am Rastplatz "Am Heidenholz". Die zwei Insassen mit albanischer Staatsangehörigkeit, im Alter von jeweils 32 Jahren, konnten sich ausweisen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden nach der Überprüfung ihrer Personalien vorläufig festgenommen. Der Fahrer war zur Einreiseverweigerung für Italien in den polizeilichen Auskunftssystemen ausgeschrieben. Weiterhin wurde er durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg mit einem europäischen Haftbefehl, wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl, gesucht. Nach Vorführung am Amtsgericht Pirna wurde gegen den Albaner die Untersuchungshaft angeordnet und im Anschluss erfolgte seine Einlieferung in die Haftanstalt nach Dresden. Seinem Begleiter wurde die Einreise bis zum Jahr 2023 untersagt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgt seine Zurückschiebung nach Tschechien.

Bei weiteren polizeilichen Kontrollen der Bundespolizei wurde am Folgetag ein Slowake (48 Jahre) bei seiner Einreise nach Deutschland in Bahratal festgenommen. Gegen den slowakischen Staatsangehörigen lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen vorsätzlicher Geldwäsche durch das Amtsgericht Passau vor. Zwei Stunden später nach seiner Festnahme hatte auch er Termin am Amtsgericht Pirna. Nach Eröffnung des Haftbefehls erfolgte seine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden.

