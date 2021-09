Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sekundenschlaf führt zum Unfall

Haste (ots)

(He.) Am frühen Sonntagmorgen, um 00:15 Uhr, führte Sekundenschlaf zu einem Verkehrsunfall in Haste, auf der Hauptstraße. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Wunstorf, war unterwegs nach Hause (Wunstorf), als er plötzlich eingeschlafen ist und nach links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr mehrere Büsche und entwurzelte einen Baum, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde nicht verletzt, da die Airbags ausgelöst wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell