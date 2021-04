Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rasante Flucht vor Polizeistreife endet mit Unfall: Autofahrer leicht verletzt; 31-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Offenbar weil am Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren und er keinen Führerschein besitzt, flüchtete am Ostersonntag ein 31-jähriger Autofahrer aus Kassel rasant und rücksichtslos vor einer Polizeistreife. Nachdem der Mercedesfahrer in der Kasseler Nordstadt über den Gleiskörper und eine rote Ampel gefahren war, kollidierte der Pkw mit einem VW Golf und konnte anschließend von den Polizisten festgenommen werden. Der 25-jährige VW-Fahrer aus Kassel erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Aufmerksam geworden war die Streife des Polizeireviers Ost auf den Mercedes gegen 11:45 Uhr in der Sandershäuser Straße. Wie eine Überprüfung der Polizisten ergab, waren die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen für einen Seat zugelassen, weshalb sie dem Wagen folgten und dem Fahrer Anhaltezeichen gaben. Dieser gab allerdings angesichts des Streifenwagens hinter sich plötzlich Vollgas. Bei der anschließenden Flucht vor dem Polizeifahrzeug, das nun Blaulicht eingeschaltet hatte, setzte der Pkw seine gefährliche Fahrt über die Leipziger Straße und weiter durch die Innenstadt fort, fuhr über mehrere rote Ampeln und war mit bis zu 140 km/h unterwegs. An der Kreuzung Holländische Straße/ Eisenschmiede überquerte der Mercedes eine weitere rote Ampel und kollidierte mit dem VW, der aus der Eisenschmiede kommend auf die Holländische Straße abbog. Nach der Kollision stieß der Mercedes zudem leicht gegen den Streifenwagen, der sich quer vor den Pkw stellte, um eine weitere Flucht zu verhindern. Den festgenommenen 31-Jährigen, der unverletzt blieb, nahmen die Beamten mit auf das Revier. Da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Der sichergestellte Mercedes, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen, ob der nicht zugelassene Pkw dem 31-Jährigen gehört oder möglicherweise gestohlen wurde, dauern an.

